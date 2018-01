Nicolas Dupont-Aignan dénonce les téléphones dans les cellules de prison

Nicolas Dupont-Aignan (président de Debout La France) : « En prison, il ne faut pas de téléphone. Je suis indigné ! Vous savez qu’il y a des zones rurales en France où il n’y a pas de téléphone ? Et les voyous en prison vont avoir le téléphone ? Quand j’ai su ça, je me suis demandé si j’étais dans un pays de fous ! Je me suis demandé si au ministère de la Justice, il y avait des fous ! Vous trouvez normal que quand on a violé, quand on a tué, on ait le téléphone ? Vous trouvez normal qu’en prison, cela soit comme un hôtel ? Je ne l’accepte pas. Et si on ne change pas ça, et bien il y aura encore plus d’agressions de policiers. »

Source : France 2, vendredi 5 janvier 2018, 7h10