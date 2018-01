Palm Springs (Californie) : 100% du conseil municipal est homosexuel…

Village people. Il n’y a pas eu de défilé ni de fête, ni de proclamation. Pas même un drapeau arc-en-ciel hissé sur l’hôtel-de-ville. C’est sans tambour ni trompette que Palm Springs, 47 000 habitants, est devenue lundi [1er janvier 2018] la première ville des États-Unis dirigée par un Conseil municipal entièrement LGBT, rapporte The Guardian. Palm Springs, ancien bastion républicain, est devenue la ville des États-Unis comptant le plus de foyers où vivent deux personnes du même sexe. Le boom du tourisme gay et lesbien a attiré de nombreux LGBT qui y ont élu domicile.