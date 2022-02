Étude : 81% des enfants sont gênés par le masque, 82% ont des symptômes physiques (céphalées, troubles du langage..) et 67% des changements de comportement

Dans cette étude soutenue par l’Assoc de Pédiatrie Ambulatoire (AFPA), 81% des enfants sont gênés par le masque, 82% ont des symptômes physiques (céphalées, troubles du langage..) et 67% des changements de comportement (troubles de l’humeur, du sommeil ou de l’alimentation). 1/3 pic.twitter.com/MXs1U85M1h

Pour les auteurs, les céphalées (maux de tête) pourraient s’expliquer par : hypoxie, hypercapnie et stress.

Sont rapportés aussi des troubles de la compréhension d’autrui et une ↘️ des interactions, des pb dermato, la buée sur les lunettes et des difficultés d’apprentissage. 2/3

