À Agen, Céline Boussié affirme qu’on lui a ” demandé d’éviter le cortège présidentielle”

Emmanuel Macron est à Agen ce mardi après-midi, pour une visite de l’école nationale de l’administration pénitentiaire. Une visite très cadrée dont ont été écartés tous ceux qui avaient des revendications à faire remonter au Président. C’est donc en dehors du cortège présidentiel qu’Emmanuel Macron est le plus attendu. D’abord par les motards, qui souhaitent faire entendre leur mécontentement contre la limitation à 80km/h sur les routes nationales. Ensuite par les avocats et magistrats, qui souhaitent protester contre une éventuelle fermeture de la Cour d’Appel d’Agen. Quant à elle, Céline Boussié souhaite interpeler le Président sur son action pour les handicapés, même si les choses ne s’annoncent pas simples : “j’ai reçu un coup de fil me demandant d’éviter le cortège présidentiel” :