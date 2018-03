Plus de 350 repas seront distribués aux clandestins quotidiennement à Calais à partir de ce mardi. L’association La Vie Active, mandatée par l’État, est en charge de la mise en application de ce dispositif. Les envahisseurs recevront un premier repas le matin entre 9h et 11h, puis un plat chaud distribué entre 15h et 18h :