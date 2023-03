Éric Zemmour peut-il revenir ? (Yves Thréard + Émilie Zapalski + Jim Jarrassé + Marie-Cécile Renault + Arthur Berdah)

Ce mardi 28 février, Yves Thréard décryptait l’actualité politique aux côtés d’Émilie Zapalski, communicante politique, de Jim Jarrassé, rédacteur en chef au service politique du Figaro, de Marie-Cécile Renault, rédactrice en chef adjointe au service Économie du Figaro et d’Arthur Berdah, chef adjoint au service politique du Figaro. Ensemble, ils ont abordé cette question : Éric Zemmour peut-il revenir en force ? Présent cette semaine au salon de l’agriculture, l’ancien chroniqueur et candidat malheureux à la présidentielle de 2022, s’il n’a obtenu que 7% des suffrages, mise sur une mobilisation importante de ses 100 000 adhérents et espère conserver cet élan avant les prochaines échéances électorales :