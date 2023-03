Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois, argumente en faveur d’un Québec indépendant au cours d’une tournée en Europe. Il invite la francophonie à ne pas se soumettre à l’hégémonie culturelle de l’Angleterre et des États-Unis. Il dénonce aussi le mépris, voire le racisme anti-québécois (ou «Canadien Français») qui existe au Canada. Son parti, ouvertement souverainiste et nationaliste, défend l’idée d’une nation québécoise francophone et distincte du Canada de Justin Trudeau :