Il y a 40 000 églises et cathédrales en France et elles sont de moins en moins fréquentées. Certaines tombent carrément en ruine. Problème, les églises appartiennent aux collectivités publiques, qui n’ont plus d’argent. Des joyaux du patrimoine sont donc menacés mais certains veulent les sauver à tout prix :

Source : « Stupéfiant ! », France 2