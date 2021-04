Ehpad de Marckolsheim : douze malades du Covid dont sept avaient reçu la double injection du “vaccin” à ARN messager Pfizer…

Sur la porte d’entrée de l’Ehpad de Marckolsheim, on peut lire que l’établissement est fermé au public depuis le 27 mars. En effet, 12 résidents ont été testés positifs à la covid-19, parmi eux sept avaient reçu la double injection du vaccin Pfizer. L’occasion de rappeler que la vaccination ne prémunit pas contre une éventuelle contamination mais permet en revanche de diminuer fortement le risque de développer des formes graves de la maladie. D’ailleurs parmi 12 les résidents positifs, trois ont été hospitalisés, deux n’avaient pas du tout été vaccinés et un n’avait eu qu’une seule injection.

Le docteur Stéphane Gayet, infectiologue et hygiéniste, explique aussi que les personnes âgées "ont une immunité qui décline, on appelle cela l'immunosénescence. C'est pour cela qu'il est important de vacciner massivement le personnel des Ehpads. Et puis, le virus grippal est un virus très particulier qui mute sans cesse. Enfin le délai d'immunisation est long, particulièrement chez les personnes âgées".