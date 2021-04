Étudiant en Science politique et titulaire d’une licence d’histoire, Maxime Lledo, 22 ans, publie Génération fracassée (Fayard), où il décrit une jeunesse à qui on ne fait plus confiance. Le chroniqueur des Grandes Gueules sur RMC fustige aussi la classe politique, les “soixante-huitards et critique sévèrement sa propre génération :