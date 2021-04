Zoom sur les supposés bienfaits du cannabis (VIDÉO)

Accidents de la route, cancers, dépendance accrue et risques de schizophrénie, découvrez les effets du cannabis​ sur l’homme :

Sous la vidéo, un internaute témoigne :

“Quand on est fumeur on a tendance à très mal prendre les critiques sur le cannabis et à être persuadé des bienfaits de celui-ci , c’était mon cas au lycée.

J’ai commencé le cannabis en seconde et très vite je me suis mis à fumer une dizaine de joints par jour.

Ca a détruit ma vie, j’ai perdu énormément de capacités cognitives (mémoire, rapidité de réflexion etc..), j’ai développé des crises d’angoisses et de l’anxiété généralisé (chose pour la quelle je suis encore suivis et encore sous antidépresseurs), je suis devenu paranoïaque et cela à détruit une relation sérieuse dans la quelle j’étais engagé, j’ai également rencontré des personnes toxique (rave parties etc..).

Heureusement que les crises d’angoisses étaient la (un mal pour un bien) car du coup pour les arrêter j’ai décidé de changer de mode de vie complètement et me suis éloigné de tous ça mais aujourd’hui même si j’ai une situation stable j’en paye encore les conséquences.

Alors si je peu vous motiver à ne pas commencer ou à arrêter cela sera une victoire pour moi.”