Ce que l’on vous cache sur l’ARN messager : entretien avec le Dr Alexandra Henrion-Caude (VIDÉO)

Alexandra Henrion-Caude est généticienne, docteur en génétique, directeur de recherche à l’INSERM, spécialiste de l’épigénétique et de l’ARN. Elle est à l’origine de découvertes sur le fonctionnement de cette ARN dans les cellules et de son implication dans certaines maladies infantiles. Récompensée par le Prix Eisenhower Fellowship en 2013, elle lance le “Manifeste pour le juste soin à un juste coût” et fonde l’institut SimplisimA à l’île Maurice.

Dans un entretien à succès sur TVL le 31 juillet 2020, le docteur Alexandra Henrion-Caude devient lanceur d’alertes et intervient au cours de la crise du Covid-19 sur la nécessaire précaution que les scientifiques et les politiques devraient adopter face aux innovations vaccinales proposées à partir de l’ARN messager :

Source : TVL