En Chine, des millions d’hommes célibataires cherchent épouses désespérément

En Chine, la politique de l’enfant unique a fait des ravages. Les familles ayant préféré mettre au monde des garçons, la société compte désormais beaucoup plus d’hommes que de femmes. Conséquence de ce déséquilibre des sexes : des millions d’hommes, aujourd’hui en âge de se marier, cherchent désespérément une épouse. Et tous les moyens sont bons pour tenter d’en trouver une, quitte à l’acheter à l’étranger ou même à la kidnapper. C’est toute la stabilité de la société chinoise qui est remise en cause. Un documentaire de Marjolaine Grappe et Christophe Barreyre :