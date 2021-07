Alexis Poulin : « Pour Emmanuel Macron, LREM est un parti déjà mort, qui ne sert à rien » (Alexis Poulin)

L’éditorialiste Alexis Poulin réagit à la relance de la réforme des retraites souhaitée par Emmanuel Macron alors que le chef de l’Etat doit recevoir syndicats et organisations patronales le 6 juillet à l’Elysée pour un nouveau sommet social. Il fait le point sur l’organisation du parti présidentiel LREM après la déroute aux élections régionales et sur le congrès « en demi-mesure » du Rassemblement national. La droite comme la gauche sont également en ordre de bataille pour sélectionner un candidat à l’approche d’un scrutin présidentiel « hyper-personnalisé» aux dépens du «débat politique, des idées et des programmes » :

Source : RT France