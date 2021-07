Le jour où Louis XIV a franchi le Rhin (La Petite Histoire)

Dans toute l’histoire, à chaque fois que l’armée française a franchi le Rhin, il n’était pas question d’aller cueillir des fleurs. Ce fleuve a longtemps été une frontière naturelle entre des peuples bien distincts, et a toujours été au cœur de l’histoire militaire mouvementée de la France. Pour illustrer cet état de fait, quoi de plus évocateur que de revenir sur le franchissement du Rhin par Louis XIV en 1672 ? Nous sommes alors au début de la guerre de Hollande et le roi est à la tête de son armée, en compagnie de ses maréchaux. L’épisode célèbre sera représenté dans un magnifique tableau de Van der Meulen, qui illustre à merveille le caractère épique de l’instant :

Source : TV Libertés