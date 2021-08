La décision du Conseil constitutionnel de ne pas censurer l’extension du pass sanitaire : on en parle avec Ugo BERNALICIS, député LFI du Nord. Il avait notamment saisi le Conseil constitutionnel sur la loi, avec l’objectif de la faire censurer, Patrick VIGNAL, député LREM de l’Hérault et Nicolas DUPONT-AIGNAN, député de l’Essonne et Président de Debout la France :

Source : Sud Radio