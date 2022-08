Projet de ville futuriste Néom en Arabie Saoudite : la dernière utopie des élites mondialisées

Je conseille particulièrement la visite du site internet du projet ( https://t.co/Hya3lgnuYy ) où, au détour de proclamations écologico-futuristes, les promoteurs définissent ainsi cette ville : “Là où vivent les meilleurs et les plus brillants.”

Le projet fait l'objet de critiques pointant son caractère irréalisable au regard des technologies actuelles. Peu importe, car comme toutes les utopies urbanistiques il révèle et promeut une vision déclinable, et déjà déclinée en mode mineur dans toutes les grandes métropoles.

Après avoir exploré ce site, vous ne pourrez plus entendre parler de ville "végétalisée", "intelligente", "connectée", "durable” ou "sans voiture" sans associer ces projets à Neom et au fantasme de nouvelle stratification sociale mondiale que ce projet révèle.

Neom n'est rien d'autre que le vaisseau amiral fantasmé d'élites mondialisées unies par un puissant désir de sécession et dont les discours utopiques convergent vers un désir irrépressible de "se mettre à l'abri" : de la pollution, du reste de la population, de la maladie, etc.

Cette utopie révèle ainsi l'hypocrisie d'élites mondiales prônant à longueur de temps le "vivre ensemble” tout en fantasmant et en travaillant à un entre-soi des prétendus "meilleurs et plus brillants”, vénèrant la nature tout en désirant vivre sous cloche (climatisée), etc.

— Xavier Van Lierde (@LierdeXavier) August 3, 2022