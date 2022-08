Coût par an des urgences des hôpitaux en France = environ 1,5 milliards d’€ de vos impôts.

Coût par an des tests PCR en France = 16 milliards d’€ pour la sécu et vos cotisations.

En France visiblement on préfère investir sur des tests.

— MIKE BOROWSKI (@BOROWSKIMIKE) August 4, 2022