“Les valeurs de gauche et de droite ne sont pas les mêmes”. La leçon de DSK à Macron

Premier discours politique de Dominique Strauss-Kahn depuis des années. L’ancien patron du FMI et poids lourd du PS s’est exprimé devant ses camarades socialistes mardi soir au Conseil économique, social et environnemental, lors de l’hommage rendu à Nicole Bricq, décédée cet été. “Elle savait que les valeurs de gauche et de droite ne sont pas les mêmes (…) Les mêler, ce n’est pas les confondre. Les faire avancer ensemble, c’est savoir garder leur équilibre”, a déclaré Dominique Strauss-Kahn, qui va à l’encontre de la théorie d’Emmanuel Macron :