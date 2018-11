Une starlette de télé-réalité devient chrétienne évangélique

Celle qui était connue pour ses photos dénudées sur Instagram vient de renaître en Christ :

Contre toute attente, la jolie jeune femme de 32 ans vient de tirer un trait sur son côté sulfureux depuis son implication dans la religion. Comme elle l’annonce sur son compte Instagram, Kim Glow est désormais “chrétienne évangelique”. Face aux interrogations de ses nombreux fans, Kim Glow de son vrai nom Sophie Laune s’est exprimée pour éclaircir certains points. Elle explique dans un premier temps qu’elle n’a pas fêté Halloween, pour raisons religieuses et déclare “en avoir fini avec cet ennemi qui l’incitait à dévoiler ses formes sur la toile”.

Complètement changée, elle confie avec assurance : “Il m’a fait croire pendant des années que je n’étais bonne qu’à montrer mes fesses, que sans ça je perdrais tout (…) Le seigneur a entendu mon appel sincère et il m’a fait comprendre à quel point je suis une personne merveilleuse avec un coeur énorme et qu’il va se servir de moi, de ma notoriété”.

Pour être en accord avec ses nouvelles convictions, la sudiste a donc pris les devants et a décidé de supprimer ses photos les plus osées : “Je sais que je vais subir beaucoup d’attaques mais j’ai derrière une église solide (…) Peu importe le passé, l’essentiel est de se repentir d’un coeur sincère le jour venu. Je vous expliquerai comment j’ai été touché par le Saint Esprit et quand le moment sera venu. Le seigneur pourra parler à travers moi (…) préparez-vous ! Alors oui je suis sur le chemin, oui personne n’est parfait, oui je fais la promotion d’une machine de sport où je montre mes fesses. Ben maintenant c’est pour le travail, avant c’était tous les jours pour le plaisir”.