Goldnadel dénonce la partialité de la presse sur Trump et l’enquête russe

Gilles-William Goldnadel : « Je voudrais montrer à quel point les médias sont biaisés. On peut à la fois porter un regard sévère sur ce qu’est Trump, mais on n’est pas obligé non plus de dissimuler les choses. La presse française a été particulièrement discrète sur le succès qu’il vient de rencontrer au congrès en réussissant à faire voter la réforme fiscale. Pire encore, on a appris hier que le principal enquêteur du FBI sur l’enquête russe et sur l’enquête Clinton venait d’être écarté parce qu’on avait trouvé des SMS complètement hostiles à Trump. La presse française a mis ça sous le tapis ! Je n’ai rien entendu ce matin. En principe chaque jour que Dieu fait sur l’enquête Russe lorsqu’il y a une mauvaise nouvelle concernant Trump la presse Française en fait ses choux gras, mais là on dit rien. C’est quand même spécial ! »

Source : RMC, lundi 4 décembre 2017, 11h00