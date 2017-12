Mort de Johnny Hallyday, retour sur ses derniers combats contre la maladie

Johnny Hallyday est mort à l’âge de 74 ans. Il a disparu des suites d’un cancer dans la nuit de mardi à mercredi. Depuis plusieurs mois déjà, le taulier se battait contre la maladie mais ne lâchait pas la musique pour autant. En mars dernier, Il annonçait son cancer sur les réseaux sociaux avec les mots “fuck cancer”. En parallèle, il annonce simultanément l’enregistrement de son 51e album à Los Angeles. Le clan Hallyday a tenté de rassurer les fans en postant des photos et des vidéos du chanteur sur les réseaux sociaux. L’icône française a annoncé une tournée pour 2018 sur Twitter mais a été très vite rattrapé par la maladie. En coulisse, il a subi plusieurs opérations pour renforcer ses os. Il n’a pas été pas présent pour défendre “On a tous quelque chose de Johnny”, l’album de reprises par des artistes de la maison Universal sorti le 17 novembre dernier. Johnny a été hospitalisé du 12 au 13 novembre pour détresse respiratoire, des proches comme Eddy Mitchell étaient à son chevet. Six jours plus tard, le chanteur a choisi de rentrer à son domicile pour partager ses derniers instants en famille :