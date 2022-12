Barbares ou civilisation : Choisis ton camp ! (Christopher Lannes)

“De plus en plus, j’observe une fascination croissante pour la figure du barbare. Les productions culturelles sont là pour en témoigner : Vikings, Barbares, Assassin’s Creed Valhalla, God of War, The Northman…

Face au déclin, faut-il pour autant se revendiquer de cette identité ? Pour moi, c’est une erreur. Nous nous devons de faire le choix de la civilisation. Nous sommes les héritiers d’Athènes et de Rome. Tel est notre héritage, notre identité et nos racines. Il nous faut assumer pleinement notre histoire, consolider et défendre la civilisation occidentale.”