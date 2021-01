L’occupation du Capitole a été relativement pacifique, rien à voir avec les violences des antifas et des BLM…

L’occupation – relativement pacifique et sans dégradations inutiles – du #Capitole n’est évidemment pas un coup d’État mais le dernier cri d’une Amérique populaire qui ne veut plus de triche électorale, de mépris, d’oubli, de censure des Gafa et de Fake News médias. (1/2) pic.twitter.com/SpCEopv49a

Ceci étant ce baroud d’honneur risque d’être contre-productif car la gauche et les médias US l’instrumentaliseront pour cacher les violences, émeutes, pillages, meurtres des BLM et antifas. Et je suppose que ce quart d’heure sera payé cher en répression sur les participants. 2/2

