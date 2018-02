Bon débarras : NKM quitte la vie politique… et la France

Lu sur LeFigaro.fr :

L’ancienne ministre Nathalie Kosciusko-Morizet et personnalité de la droite française quitte la vie politique pour rejoindre dès février la première entreprise de services du numérique en France Capgemini, ont annoncé l’intéressée et l’entreprise mardi soir.

« NKM » va travailler pour le groupe à New York et s’occupera de cybersécurité dans les entreprises. « Elle va diriger l’activité Projet et Consulting de la division Cloud Infrastructure et cybersécurité du groupe aux États-Unis », a précisé la direction de Capgemini. « Nathalie Kosciusko-Morizet est une spécialiste reconnue de l’économie numérique, et renoue, en prenant ces fonctions, avec sa formation d’ingénieur », a précisé Capgemini.