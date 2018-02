Le mouvement de Florian Philippot, Les Patriotes, peut-il faire concurrence au Front National ? Quel est son programme et comment va-t-il s’y prendre pour faire émerger son parti face à celui de Marine Le Pen ? Dans cette deuxième partie de “Mardi politique”, Roselyne Febvre (France 24) et Frédéric Rivière (RFI) posent la question au député européen et président du mouvement Les Patriotes :