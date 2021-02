MACRON ARRETEZ CETTE MASQU.. ARADE

ARRETEZ LA MASQU…ARADE





J ignore si vous déprimez en marchant dans la rue et même parfois en forêt ou sur la plage, mais de voir tous ces gens masqués, enfin la plupart de ceux qui en ont accepté l’obligation, le visage invisible derrière ce tissu bleu, a quelque chose de surréaliste voire d’insupportable.



Il est quasiment impossible de savoir qui vous croisez, les trois quarts de votre figure ayant disparu.

Alors ? Eh bien alors, plutôt que d’entretenir la peur, la psychose que le port du masque entretient à longueur de journée, il faut que les maires et qu’au final, l’autorité suprême, aient le courage de reconnaître que le masque ne sert à rien. Qu’au contraire, il est dangereux car il vous empêche de respirer le bon air venu de l’océan ou des bois. Il vous oblige à respirer vos miasmes.. Il ne sert à rien dans la rue, à l’extérieur !



Que le masque, tant que ce virus nous menacera, soit obligatoire dans un magasin ou dans un espace clos, tant que cela signifie que vous respectez, ainsi, autrui, je peux l’admettre. Mais de récentes études ont montré l’inefficacité du masque dans quelque situation que ce soit. Les masques chirurgicaux dont le ministère de la Santé vient de reconnaître qu’ils ne sont pas actifs contre le « variant » anglais ont été conçus pour des salles d’opération. Pas pour le commun des mortels qui ne savent, pour la plupart, pas le porter correctement, le roule dans leur poche, le tripote etc..



Depuis mercredi dernier, une note de ce même Ministère a été envoyée à toutes les cantines scolaires imposant le masque dès 6 ans à table, entre deux plats ! Dictature sanitaire oblige. Dont on ne connaîtra que dans quelques années les dégâts que ce masque aura créé dans l’inconscient des jeunes enfants qui auront été ainsi désocialisés.



Une vidéo circule d’un médecin américain testant du masque à gaz au masque Ffp2 en passant par

toutes sortes de masque. Il avale de la fumée, la rejette. Aucun masque ne retient cette fumée qui les traverse allègrement comme le fera le virus.https://www.evergreenfamilymedicine.com/post/1-25-2021-masking-the-science



Viral en ce moment est le hashtag #ArretMasque Extérieur qui ne « sert qu’à récolter des amendes et à nous déshumaniser ». Sur ce twitter d’ailleurs on apprend que le Danemark sur 4862 personnes masquées, le taux de contamination est le même ! Plus proche de nous et plus scientifiquement ce cher professeur Raoult que certains ignorants traitent de «charlatan » dont le très officiel et très Véranien Ordre des Médecins n’hésite pas de répéter que le masque à l’extérieur ne sert à rien. Comme le confinement ajoute-il dans sa dernière intervention. Il n’est pas le seul à critiquer de telles mesures liberticides. Nombre de professeurs disparus des plateaux TV, dont le professeur Toussaint, payant ainsi cher leur indépendance, affirment que cela ne fait qu’empirer les effets secondaires catastrophiques. Ce hashtag qui est en train de faire un malheur sur les réseaux sociaux. Alors sommes-nous tous des complotistes ou simplement des gens qui refusent de se soumettre à la peur que ce gouvernement et nos maires veulent nous imposer en nous cachant derrière cette muselière ?



Si ce masque n’était porté, dans la rue, que par les malades, cela au moins aurait le mérite de pourvoir identifier ceux dont on doit s’éloigner, mais non, à en croire nos rues, nous sommes tous porteurs du Covid et de ses successeurs.



En résumé, arrêtez de nous ficeler avec ces masques inutiles. La France retrouvera un visage plus convivial. Et dans le même temps, rouvrez nos restaurants qui seront trop heureux de respecter les mesures sanitaires pour vivre.



Floris de Bonneville