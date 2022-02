S’ASSIMILER GRACE A LA RELIGION, C’EST MISSION ISMERIE

S’ASSIMILER GRACE A LA RELIGION, LA MISSION D’ISMERIE





A l’heure où l’islamisation d’une partie de la France se fait de plus en plus précise, une association tente d’évangéliser ceux des musulmans qui ne craignent pas d’être traités en parias par leurs frères.



Mission Ismérie fondée en 2020a , en effet, pour mission d’évangéliser et d’accueillir ceux qui acceptent de se convertir. Ce que les responsables de l’Église catholique se refusent, bien souvent de faire, de peur des réactions. Combien de jeunes convertis se plaignent du mauvais accueil que leur font nos évêques ou nos prêtres. Il suffit de leiur l’excellent livre de Joseph Fodel pour s’en convaincre. Mais, l’évangélisation ca marche, même si celle-ci se passe principalement par plusieurs sites internet comme jesus-lessie.org ou jesusoumohamed.com.



Comme le dit Marc Fomager, directeur de Mission Misérie, ancien directeur de l’AED, son association a emprunté son nom à une princesse arabe du 12ème siècle. Ismérie s’est , en effet, convertie au contact de trois jeunes chevaliers de Laon que le Sultan d’Égypte menaçait de torturer s’ils ne se convertissaient pas à l’islam. Une statue de la Vierge Marie apparue soudainement bouleversera la princesse en lui apprenant qu’elle deviendra chrétienne. Elle trouva refuge à Laon.



« Une princesse musulmane convertie à Jésus par Marie s’exilera à Laon avec cette statue qui fera de nombreux miracles. Elle fondera un sanctuaire catholique qui connaîtra une grande influence jusqu’à la révolution. N’est ce pas là un immense message d’espérance » conclut Marc Fromager.



Et de fait, ils sont, chaque année, jusqu’à 7.000 musulmans à se convertir. En France, 10% des baptêmes d’adultes sont des musulmans convertis. Et il se dit qu’en Iran, ils sont huit cent mille à devenir chrétiens dans un monde qui leur est totalement hostile.



La présence de musulmans sur notre sol représente un défi politique majeur que peu d’hommes politiques ose affronter, mais elle est surtout un formidable défi missionnaire qui se résume pour Mission Ismérie à trois axes majeurs : accompagner, former, annoncer dans ce que le pape Benoït XVI considérait comme « le nouveau continent d’évangélisation ».



La difficulté majeure de cet appel à se convertir, c ‘est que l’islam ne se quitte pas facilement. L’apostasie peut se payer très cher. Rejet de la famille et violence qui parfois peut se traduire par la mort. Marc Fromager prend l’exemple de Myriam, convertie grâce à une vision du Christ et de la Vierge Marie dont les parents n’ont pas accepté la conversion et ont fait appel à un sorcier et à la profanation d’hosties.



La création d’un accueil Saint-Joseph à Paris offre une permanence d’écoute et de dialogue à des musulmans qui se posent des questions sur le Christ. La première année a ainsi vu la conversion de quinze jeunes adultes. Dix autres centres sont prévus si les appels de fonds trouvent un écho favorable.



Mission Ismérie a constaté que les convertis sont une chance pour la France car leur attachement au Christ s’accompagne d’un réel attachement à la France. En pleine campagne présidentielle, ce résultat devrait satisfaire les candidats, et notamment Eric Zemmour qui n’a pas craint d’ affirmer que se convertir à la religion historique d’un pays était un signe d’assimilation.



Floris de Bonneville