Stella Kamnga : “La France, vous l’adoptez ou vous rentrez. Personne ne vous retient !” (VIDÉO)

Consultant et chroniqueur dans “Les Grandes Gueules” sur RMC, Stella Kamnga livre au journaliste François-Xavier Consoli un entretien sans concession intitulé “La France n’est plus la France”. Avec courage et détermination, cette jeune camerounaise arrivée en France en 2017 évoque le racisme des noirs en France. Répondant à Rokhaya Diallo, Lilian Thuram, Assa Traoré et consorts, elle affirme que le racisme systémique contre les noirs n’existe pas ! Stella Kamnga prend à bras le corps les problématiques de la créolisation, du patriarcat, du Grand remplacement, de la colonisation. Et cela donne un discours percutant et très très éloigné du politiquement correct. Cible d’invectives venant souvent de ses compatriotes, Stella Kamnga répond clairement : “La France, soit vous l’adoptez, soit vous rentrez. Personne ne vous retient !” Stella pour faire oublier Assa…

Source : TV Libertés