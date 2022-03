LES CANDIDATS SE RETROUVENT GROS-JEAN COMME DEVANT !

!Si l’on écoute ou si’ on a le courage de lire Emmanuel Macron l’élection présidentielle n’a plus aucune raison d’être. Et si l’on en croit les sondages il sera inutile d’aller voter le 10 et le 24 avril.



Emmanuel Macron bafoue ainsi la démocratie. L’essentiel de ce qu’est la démocratie : c’est à dire le vote libre. Après nous avoir bassiné pendant deux années pendant lesquelles il nous a supprimé un certain nombre de libertés, et pas des moindres, le voici chef de guerre face au belliqueux maître du Kremlin. Une guerre désastreuse pour le malheureux peuple d’Ukraine, mais très confortable pour le maître de l’Élysée puisque par peur, il sait que les Français vont lui accorder leur confiance pour un nouveau quinquennat.



Une confiance basée sur les heures ( divisées par deux par la traduction ) passées à dialoguer avec Vladimir Poutine pour tenter de lui faire entendre raison tout en l’agressant . Une confiance temporelle donc mais que le bon peuple de France oublie qu’il va falloir le supporter pendant encore cinq longues années, alors que (espérons-le) la guerre sur le sol ukrainien sera terminées. Avec son ministre des Affaires Étrangères qui n’arrête pas de jouer au va t’en guerre, étant de par ce fait, un bien mauvais diplomate, Emmanuel Macron est en train de nous faire oublier qu’il doit rendre compte aux Français de son quinquennat jugé par une majorité comme n’ayant rien apporté à la France.



Persuadé de sa réélection, il va donc passer outre à la campagne électorale, jouant avec les nerfs de ses adversaires qui, de son fait, n’existent plus. Les Pécresse, Le Pen, Zemmour et Mélenchon auront beau essayer de présenter un programme pour que la France se porte mieux, ils seront certains de se retrouver Gros-Jean comme devant. Une bien triste perspective pour la France car après les frayeurs d’une guerre nucléaire fantasmagorique que nos dirigeants actuels auront savamment entretenue avec l’aide des médias, nous allons nous retrouver avec un président plus Jupitérien que jamais. Plus royaliste que le plus grand de nos rois. Plus imbu de sa personne que jamais puisqu’il aura crée le mythe de l’homme qui a rendu au monde le plus grand service au monde en accusant Poutine d’être un criminel de guerre.



Et pendant ce temps là, des meetings politiques passent à la trappe. Même CNEWS a oublié de diffuser dimanche après midi l’important meeting d’Eric Zemmour devant 8000 électeurs et le soutien désormais officiel d’une MArion Maréchal enceinte et en pleine forme.



Il faut espérer que, le 24 avril, les Français oublient un peu la guerre en Ukraine, si bien sûr, le conflit reste local, pour penser à leur avenir dans les années et décennies à venir.



Floris de Bonneville