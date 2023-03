Jordan Bardella, Éric Zemmour, Marion Maréchal, agriculteurs et paysans : la crise touche-t-elle le monde rural ? (REPORTAGE)

Les exposants serrent des mains, les vaches se font palper le flanc et les diététiciens multiplient les avertissements. Comme chaque année, le Salon de l’agriculture s’est tenu au Parc des Expositions, dans le sud du 15e arrondissement de Paris. Si celui de l’année 2022 a été au centre de toutes les attentions durant la campagne présidentielle, celui de 2023 garde une réelle dimension politique. C’est ainsi qu’Emmanuel Macron y a fait une apparition éclair de quelques instants lors du samedi d’ouverture ou il en a profité pour appeler à un plan de sobriété de l’eau, une mesure qui ne plait pas à tous les agriculteurs. Bien que certains nous ont dit ici au salon agricole s’en sortir très bien, d’autres eux redoutent les conséquences de l’inflation, du coût de l’énergie et du dérèglement climatique. Un salon qui aura aussi vu son traditionnel défilé de personnalités politiques que nous avons pu interroger, et parmi eux Laurent Wauquiez, Eric Zemmour, Marion Maréchal, le député Grégoire de Fournas mais aussi le très attendu Jordan Bardella qui effectuait sa première visite en tant que nouveau patron du Rassemblement National.

Source : Boulevard Voltaire