Grand débat présidentiel : commentaire sans filtre d’un téléspectateur

Comment je les ai trouvés ?

Arthaud: sectaire et inacapable d’articuler.

Poutou: bordélique, dans une candidature de témoignage.

Cheminade: inintéressant.

Asselineau: ennuyant, tel un savant cosinus.

Hamon: pas de changement notable à l’égard du premier débat.

Macron: trop fragile. Derrière le haut-fonctionnaire, une voix d’ado qui découvre le monde.

Mélenchon : ne sort pas de sa vulgate.

Dupont-Aignan: dans la zone grise entre les moyen et les petits candidats. Et tend plutôt à devenir un petit qu’un moyen candidat.

Lassale: le seul petit candidat intéressant. Rural et enraciné, même si c’est pittoresque. (Et dire que la France fut longtemps un pays rural: c’est un juste retour des choses.) Vaut le détour.

Fillon: a bien fait de rester sur sa réserve dans un débat qui a trop tiré vers le bas. L’inflation verbale dénature la parole.

Marine Le Pen: a son avantage, meilleure que dans le premier débat. Se débrouille mieux quand il y a pléthore de candidats inégaux sur un plateau. Un peu laborieuse dans ses explications (exemple : dans l’affaire des crèches).

Et pour conclure: pitié, les petits candidats – à l’exception de Lassale – transforment le débat en discussion de comptoir ou en séquence-défouloir (logique: c’est tous les 5 ans) ! Pour eux, c’est plus une tribune officielle supplémentaire que l’occasion d’échanger. Bref, pour beaucoup de Français, cela laissera fâcheusement l’image d’un dîner de cons…