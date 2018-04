Comment Amazon a conquis la France

Amazon compte plus de 500 000 employés dans le monde pour 150 milliards d’euros de chiffres d’affaires. Créée en 1994 par Jeff Bezos, la petite librairie en ligne est devenue une multinationale tentaculaire présente dans près de 200 pays dont la France, l’un de ses plus gros marchés avec 24 millions de clients. Mais derrière cet incroyable succès, les controverses se multiplient, sur les cadences et les conditions de travail des employés et la pression imposée à ses fournisseurs et partenaires. Pour la première fois en France, immersion en coulisses et enquête sur l’une des plus grandes entreprises du monde :

Source : “Tout compte fait”, France 2