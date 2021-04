Le Crayon propose un débat sur la lutte contre le racisme et l’anti-racisme. On y retrouve Simon Bavastro, YouTuber, sculpteur et entrepreneur, dont le projet “Barbare Civilisé​” traite de Nietzsche, des média modernes ou encore du rap. Face à lui, Mario Stasi, avocat pénaliste, et depuis 2017 Président de la Licra dont la récente réaction aux chansons de Freeze Corleone a donné à Wallerand l’idée de ce débat :