L’État providence n’est pas compatible avec l’immigration de masse

Je ne me suis jamais engagé en politique pour des questions économiques. J’ai aussi peu de sympathie pour un bourgeois macroniste méprisant que pour un sur-assisté qui ne trouve pas assez rentable de travailler.

1️⃣ Continuer de défendre l’état providence (voir même en réclamer encore +) alors même que nous sommes déjà le pays développé le plus redistributif tout en étant ouvert au tiers-monde est une folie suicidaire. ⤵️ pic.twitter.com/2tTvb7GOKn

2️⃣ Quand bien même ça ne le serait pas, dans notre contexte de tiers-mondisation express, nous n’avons plus les moyens de le financer… hormis par la dette.

Nos leviers d’economies existent, notamment les 40 milliards du coût de l’immigration par an et les 50 milliards de la… pic.twitter.com/0elKg9Nj43

— Damien Rieu (@DamienRieu) April 7, 2023