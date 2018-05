Les mamans de quatre enfants (ou plus) sont moins stressées que les autres

Lu sur AuFeminin.com :

Quand on croise une maman avec plus de trois enfants, on a souvent tendance à penser que c’est beaucoup de travail. Et bien pas du tout ! Même s’il est tout à fait normal de penser que plus on a d’enfants, plus c’est dur, sachez que c’est tout simplement faux. Contrairement aux idées reçues, ce sont les mamans qui ont une famille nombreuse qui sont les moins stressées et c’est même prouvé ! En effet, c’est un sondage publié sur le site Today, et mené auprès de 7000 mères de familles américaines, qui l’affirme. Les résultats démontrent que ce sont les mamans qui ont trois enfants qui sont les plus stressées. Beaucoup plus que celles qui ont un ou deux enfants d’ailleurs. Enfin, aussi surprenant que cela puisse paraître, les mamans de quatre enfants seraient les plus zen.

Si les mères de quatre enfants (et plus) sont moins stressées que les autres, c’est principalement grâce à l’entraide familiale. En effet, la psychothérapeute Kelley Kitley a expliqué au site Motherly que les parents qui ont une famille nombreuse partagent souvent les tâches du quotidien avec plusieurs de leurs enfants. Les plus âgés de la fratrie vont aider les plus petits à s’habiller ou à se doucher, pendant que d’autres aideront leurs parents à préparer le dîner par exemple. L’avantage c’est qu’ils sont généralement beaucoup plus autonomes et débrouillards que la norme. Un atout considérable que souligne les scientifiques : “Les enfants s’aident entre eux, s’amusent et se soutiennent mutuellement. Et de nos jours, ce sont des qualités indispensables pour le bien de notre société.” Alors si vous envisagez d’agrandir prochainement votre famille, foncez !