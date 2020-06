La différence entre un mec de droite et un mec de gauche

– Quand un mec de droite n’aime pas les armes, il n’en achète pas.

– Quand un mec de gauche n’aime pas les armes, il veut les faire interdire.

——————————

– Quand un mec de droite est végétarien, il ne mange pas de viande.

– Quand un mec de gauche est végétarien, il veut faire campagne contre les produits à base de protéines animales.

—————————-

– Quand un mec de droite est homo, il vit sa vie tranquillement

– Quand un mec de gauche est homo, il fait chier tout le monde pour qu’on le respecte.

—————————

– Quand un mec de droite a loupé un job, il réfléchit au moyen de sortir de cette situation et rebondir.

– Quand un mec de gauche a loupé un job, il porte plainte pour discrimination.

——————————

– Quand un mec de droite n’aime pas un débat télévisé, il éteint la télé ou zappe.

– Quand un mec de gauche n’aime pas un débat télévisé, il veut poursuivre en justice les cons qui disent des conneries. Le cas échéant, une petite plainte pour diffamation sera bienvenue.

—————————–

– Quand un mec de droite est non-croyant, il ne va pas à l’église, ni à la synagogue ou à la mosquée.

– Quand un mec de gauche est non-croyant, il veut qu’aucune allusion à Dieu ou à une religion ne soit faite dans la sphère publique, sauf pour l’Islam.

——————————-

– Quand un mec de droite a besoin de soins, il va voir son médecin puis s’achète les médicaments.

– Quand un mec de gauche a besoin de soins, il fait appel à la solidarité nationale.

—————————-

– Quand l’économie va mal, le mec de droite se dit qu’il faut se retrousser les manches et bosser plus.

– Quand l’économie va mal, le mec de gauche se dit que ces sales patrons s’en mettent plein les fouilles et ponctionnent le pays et que les employés sont des victimes.

Test ultime :

– Quand un mec de droite a lu ce test…, il le fait suivre aux amis pour les faire rigoler.

– Quand un mec de gauche a lu ce test, il ne le transfère surtout pas !