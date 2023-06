Agnès Verdier-Molinié : Voyage au cœur de la gabegie (ENTRETIEN)

Cette semaine, Boulevard Voltaire reçoit “Dans votre salon” Agnès Verdier-Molinié. Essayiste, elle dirige depuis 2007 la fondation iFRAP (Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques), un think-tank libéral, et intervient régulièrement dans les médias sur les sujets des déficits, de la dette publique, des impôts et de la gestion de l’argent public. Dans son nouveau livre, Où va notre argent ? (Éditions de l’Observatoire), Agnès Verdier-Molinié aborde sans détour la question du niveau des prélèvements obligatoires, ou encore le rapport Pisani-Ferry qui propose de nouvelles taxes pour financer la transition écologique. Et démonte les arguments de la gauche qui ne jure que par l’impôt.

Source : Boulevard Voltaire