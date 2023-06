Prison ferme pour les antifas qui ont agressé des jeunes de droite (VIDÉO)

« Messieurs les prévenus, vous êtes la lie de l’humanité […] Quel courage de se mettre à quarante contre six ! »

Ce mardi 6 juin, au tribunal correctionnel de Bordeaux, le procès demarré lundi 5 juin des six membres des Ultramarines, accusés d’avoir sauvagement agressé Pierre Le Camus, membre du Rassemblement national (RN), son frère et ses amis, en juillet dernier, s’est achevé.

En fin d’après-midi, le tribunal a reconnu coupables cinq des six prévenus d’une action collective et concertée à commettre des violences sur des personnes préalablement identifiées. Ils sont condamnés à quatre ans de prison, dont un an ferme, qui sera aménagé à domicile sous surveillance électronique. Ils devront également verser des dommages et intérêts aux victimes. À l’issue de l’audience, les parties civiles apprécient la sévérité de la sanction. « Cette condamnation aura une vertu pédagogique », espère maître Ngako-Djeukam. Et maître de Lacoste conclut : « C’est très malin, comme sanction. Le juge les a condamnés solidairement, donc ils ne peuvent que se retourner contre eux-mêmes. » Les condamnés ont dix jours pour faire appel :

Source : Boulevard Voltaire