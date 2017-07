“Le duo Le Pen-Philippot est en train de passer au duel”

Deux mois après l’élection présidentielle, Marine Le Pen et Florian Philippot affichent leurs dissensions sur la ligne à suivre pour le FN. La présidente du parti et le numéro deux se déchirent notamment sur la question de la sortie de l’euro. Pour Christophe Barbier, éditorialiste politique de BFMTV, “le duo est en train de passer au duel”. “Marine Le Pen veut changer de logiciel idéologique”, explique le journaliste à propos de celui qui était le “spin doctor et mentor” de la fille de Jean-Marie Le Pen :