Le vice-président américain Mike Pence dément les allégations du New York Times, selon lesquelles il envisagerait une candidature à l’investiture républicaine pour 2020. Dans un article paru dimanche, le quotidien soutient que Mike Pence multiplie les rencontres avec des donateurs potentiels et les groupes conservateurs en vue de se lancer dans la prochaine course à la présidence :