Qu’est-ce que “la révolte du bikini” en Algérie ?

Début juillet, une jeune Algérienne de 27 ans à lancer “la révolte du bikini”, un mouvement qui a pris de l’ampleur sur Facebook. L’administratrice propose des dates, les membres choisissent celles qui les arrangent le plus et se donnent ensuite rendez-vous en maillot de bain. Le but n’est pas d’imposer le bikini comme un vêtement obligatoire. “Mais que cela devienne commun, voire normal”, rapporte Rehda Menassel, le correspondant de BFM TV à Alger :