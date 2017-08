Réforme du Code du travail : les patrons de TPE soutiennent Emmanuel Macron

Selon le baromètre des TPE pour le 3e trimestre 2017, réalisé par l’Ifop pour le compte de Fiducial, 64 % des patrons de TPE pensent que la réforme du Code du travail va dans la bonne direction.

Si la cote de popularité d’Emmanuel Macron a chuté ces dernières semaines, elle se maintient bel et bien du côté des dirigeants: 66 % des patrons de très petites entreprises (TPE), employant moins de 19 salariés, se disent satisfaits par le président et son gouvernement, selon le baromètre des TPE pour le 3e trimestre 2017, réalisé par l’Ifop pour le compte de Fiducial. En particulier, 66 % d’entre eux font confiance à Emmanuel Macron pour améliorer la situation française et 61 % pour favoriser le développement des PME, précise l’enquête menée auprès de 1003 dirigeants de TPE entre le 3 et le 9 juillet.

« Une situation que n’avaient jamais connue le président Hollande et ses différents gouvernements », fait savoir le groupe spécialisé dans les services pluridisciplinaires aux PME. Toutefois, seulement 22 % estiment connaître le programme gouvernemental pour les TPE.

Plus spécifiquement, concernant la réforme du Code du travail que le gouvernement espère boucler avant la fin de l’été, 64% des patrons pensent qu’elle va dans la bonne direction. Un bon résultat qui doit toutefois être relativisé, puisque 24% seulement estiment être « bien informés » sur le sujet.

