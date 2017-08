Superstructures : l’Empire State Building

e documentaire raconte les histoires croisées de la construction de l’Empire State Building en 1930 et de la tour 1 sur le site de Ground Zero. Les méthodes de construction sont plus sécurisées aujourd’hui mais les risques sont toujours importants. Auparavant, les hommes travaillaient sans filet ; de nos jours, des centaines de milliers de personnes circulent au pied du gratte-ciel en construction. Les délais de livraison, l’organisation et les coûts de construction sont toujours des préoccupations primordiales sur les chantiers. Les bâtisseurs actuels se sentent les héritiers de ceux qui ont élevé New-York dans le ciel il y a un siècle :