Bon, on va commencer par couper les usages « inutiles » des réseaux sociaux et de youtube qui consomment bien 5-10% de l’electricité mondiale. On verra ce qui restera de la « génération Greta » quand instagram, snap et les vidéos seront déclarés dangers climatiques… 😏 https://t.co/iH0iZs3fyg

— Jean Philippe Tanguy (@JphTanguy) 6 août 2019