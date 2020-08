⚡🇺🇸FLASH – #Twitter va signaler et réduire la portée des comptes des #médias contrôlés financièrement et de façon éditoriale par un État sur sa plateforme (AFP). La mention "Média affilié à un État" apparaît désormais pour RT et Sputnik. AJ+ et France 24 ne sont pas labellisés. pic.twitter.com/dL5LElhutq

— Brèves de presse (@Brevesdepresse) August 6, 2020