Sur BFM, une infirmière de PACA « se demande où sont les patients covid censés submerger les hôpitaux » et invite tous les journalistes à enquêter.

➡️L’exagération permanente, de plus en plus forte, pour entretenir la peur et justifier toutes les mesures les plus dingues ! Stop ! pic.twitter.com/kFQSDl9wtJ

— Florian Philippot (@f_philippot) August 6, 2021