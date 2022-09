Juan Branco déglingue la Macronie (ENTRETIEN)

Juan Branco, avocat, militant politique et essayiste, a accepté l’invitation de VA +. Procès de l’attentat de Nice et politique contre l’islamisme, guerre en Ukraine et retour de bâton en Occident suite aux sanctions appliquées à la Russie, Macron et son monde, un possible soulèvement des peuples en Europe… Juan Branco brosse dans ce long entretien une multitude de sujets avec un ton qui ne manquera pas de faire réagir.

00:00 – introduction

02:53 – Procès de l’attentat de Nice

06:51 – Quelle responsabilité pour nos gouvernants dans le terrorisme

13:15 – La faillite de la politique française en Syrie

22:35 – Le retour de flammes de la politique contre la Russie

25:00 – Rencontre avec Macron et réseaux macronistes

34:00 – “la fin de l’abondance”

36:30 – Vers des troubles sociaux en Europe et en France ?

39:00 – Les Gilets Jaunes, modèle de mobilisation

41:30 – Une politique étrangère sans boussole

45:55 – La France, dindon de la farce du marché européen de l’énergie

47:00 – La Russie, puissance rivale, mais pas ennemie ?

53:43 – Le souverainisme comme porte de sortie ?

59:25 – Le royalisme en question

1:03:00 – les antifas, saboteurs des Gilets Jaunes ?

1:07:30 – Julian Assange abandonné par la France