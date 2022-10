Éric Denécé : “Le continent européen est privé de ses approvisionnements stratégiques à cause des Américains !” (VIDÉO)

Éric Denécé : “Le continent européen est privé de ses approvisionnements stratégiques à cause des Américains !” (VIDÉO)

Éric Denécé, spécialiste du renseignement et directeur CF2R, décrypte dans l’émission “Ligne Droite” de Radio Courtoisie les conséquences du sabotage des gazoducs NordStream 1 et 2 et dénonce la responsabilité des Américains :