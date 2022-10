L’Arménie abandonnée par l’Occident pour le gaz d’Azerbaïdjan ? Entretien avec Tigrane Yégavian (VIDÉO)

VA + reçoit le chercheur et écrivain Tigrane Yégavian pour parler du conflit qui oppose l’Arménie et l’Azerbaïdjan autour notamment du territoire du Haut-Karabakh. L’auteur publie avec Eric Denécé pour le CF2R « Haut-Karabagh : le Livre Noir » aux éditions Ellipses, ouvrage qui condense des articles de chercheurs et de personnalités concernant l’histoire de la région et du conflit qui oppose deux nations, et même deux civilisations. Pourquoi cette guerre n’entraîne quasiment aucune réaction de l’Occident comparé à celle menée en Ukraine ? Pourquoi aucune sanction n’est-elle décrétée par la communauté internationale face à l’épuration ethnique dont sont victimes les chrétiens de la région ? Éléments de réponse dans ce Grand Entretien :